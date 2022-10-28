Web-браузер Epiphany (GNOME Web) переведён на GTK4

В основную ветку web-браузера Epiphany, развиваемого проектом GNOME, основанного на движке WebKitGTK и предлагаемого пользователям под именем GNOME Web, добавлена поддержка библиотеки GTK4. Интерфейс Epiphany приближен к современным требованиям к стилю приложений GNOME, например, прекращено фактурное выделение кнопок в панели, изменено оформление вкладок, сильнее закруглены углы окна. Тестовые сборки на основе GTK4 доступны во flatpak-репозитории gnome-nightly. В стабильных выпусках GTK4-порт войдёт в состав GNOME 44.