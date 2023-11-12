Вышел новый релиз открытой платформы webOS Open Source Edition 2.24, предназначенной для использования на различных портативных устройствах, планшетах и информационно-развлекательных системах. Развитие платформы осуществляется в открытом репозитории с лицензией Apache 2.0, под руководством сообщества, которое следует принципам совместной модели управления разработкой. В этой версии особое внимание уделено оптимизации мультимедийных сервисов, с целью исключения привязок между медиасервисами, такими как работа с камерой и медиасервером (uMediaServer). Такие изменения позволили упростить взаимодействие разработчиков с различными аспектами API.

Нововведения включают в себя добавление универсального сервиса com.webos.service.mediarecorder для записи видео с камеры и звука с микрофона, а также реализацию отдельной функциональности для предпросмотра данных с камеры, связанной только с API com.webos.service.camera2. Другие улучшения включают обновление браузерного движка до кодовой базы Chromium 108, поддержку сборки с Qt 6.7.0, улучшенное управление памятью в компоненте для работы с камерой g-camera-pipeline, и решение проблемы с обновлением URL в адресной строке браузера Enact.

Платформа webOS была исходно разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась в их смартфонах. После перехода владения к компании Hewlett-Packard в 2010 году, платформа стала использоваться в принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году проект был открыт для общественности, и в 2013 году компания LG приобрела его, привнесла в него открытую модель разработки, и теперь webOS применяется на миллионах телевизоров и устройств LG. Системное окружение формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded и Yocto Project, а ключевые компоненты написаны с использованием Qt и Chromium. Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий Wayland. По умолчанию доступна оболочка Home Launcher, специально адаптированная для сенсорных экранов, представляющая собой концепцию сменяемых карт, вместо традиционных окон.

Источник: linux.org.ru