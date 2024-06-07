Western Digital представила SSD серии Ultrastar DC SN861 с интерфейсом PCIe 5.0 для ИИ-нагрузок

Компания Western Digital анонсировала SSD корпоративного класса семейства Ultrastar DC SN861, рассчитанные на поддержание ресурсоёмких нагрузок, связанных с большими языковыми моделями (LLM), инференсом, приложениями ИИ и пр. Изделия будут предлагаться в трёх вариантах исполнения — U.2, E1.S и E3.S. Решения U.2 выполнены в SFF-формате толщиной 15 мм. Используется интерфейс PCIe 5.0 х4 (NVMe 2.0). В серии представлены модификации вместимостью 1,60, 1,92, 3,2, 3,84, 6,4 и 7,68 Тбайт. Заявлена поддержка TCG Opal 2.01. Средства Power Loss Protection отвечают за сохранность данных при внезапном отключении питания.

Источник: 3dnews.ru