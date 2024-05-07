Windows 11 будет показывать скорость оперативной памяти в МТ/с вместо мегагерц

Компания Microsoft изменила единицы измерения скорости оперативной памяти в «Диспетчере задач» операционной системы Windows 11. Если раньше скорость отображалась в мегагерцах (МГц), то теперь будет отображаться в мегатранзакциях в секунду (МТ/c). Источник изображений: Bleeping Computer

Источник: 3dnews.ru