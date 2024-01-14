Windows 11 получит поддержку USB4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с

В скором времени Windows 11 сможет в полной мере использовать преимущества сверхбыстрых USB-устройств. Microsoft начала тестировать в операционной системе поддержку стандарта USB4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с, что вдвое превышает возможности USB4. Источник изображения: tomekwalecki / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru