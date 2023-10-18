Windows 11 установлена более чем на 400 млн устройств — к началу 2024 года их станет 500 млн

Сегодня аудитория Windows 11 составляет более 400 млн активных пользователей в месяц, а к началу 2024 года этот показатель преодолеет отметку в 500 млн. Об этом сообщил ресурс Windows Central со ссылкой на «внутренние данные Microsoft». Это указывает, что Windows 11 внедряется медленнее, чем предшественница: Windows 10 достигла 400 млн активных устройств менее чем через год после выхода. Зато Microsoft с гордостью докладывает, что этот показатель на 115 % выше, чем у Windows 7. Windows 11 вышла в октябре 2021 года, и одним из её крупнейших нововведений стали ужесточившиеся требования к аппаратной части: процессоры, выпущенные после 2018 года, и наличие чипа TPM 2.0. В результате Windows 11 не смогла показать той же динамики, что её предшественница. Microsoft предлагала возможность бесплатно обновить ОС с более старой версии, но лишь при соблюдении системных требований.

Источник: 3dnews.ru