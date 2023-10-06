Windows 12 выйдет уже в 2024 году, предположил финансовый директор Intel

Рынок потребительских ПК находится в стагнации, что совершенно не радует такие компании, как Intel, чей основной доход ощутимо зависит от продаж потребительских ПК. Но, похоже, что руководство Intel увидело признаки улучшения ситуации в виде «обновления Windows» в 2024 году, подразумевая выпуск новой операционной системы. Финансовый директор компании отметил, что существующий парк компьютеров довольно стар и требует обновления. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru