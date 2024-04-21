Wine 9.7: реструктуризация интерфейса драйвера Vulkan

Проект Wine, известный своей способностью обеспечивать запуск приложений Windows на операционных системах Linux и macOS, объявил о выпуске версии 9.7. Это обновление приходит всего через две недели после предыдущей версии 9.6 и вносит ряд улучшений и исправлений, повышающих совместимость и производительность Windows-приложений на платформах, отличных от Windows.

Основные нововведения в Wine 9.7:

Поддержка системы сборки для ARM64X. Нововведение расширяет возможности Wine на более современных и мощных архитектурах оборудования, что делает этот инструмент еще более универсальным для разработчиков и пользователей.

Реструктуризация интерфейса драйвера Vulkan. Обновление направлено на улучшение производительности и взаимодействия между Wine и графическими системами, обеспечивая более плавную работу и лучшее управление графически-интенсивными приложениями.

Улучшения в Windows Interface Definition Language (IDL). Фокус на улучшенной поддержке архитектуры ARM и обновлениях SLTG typelibs, что критически важно для разработчиков, работающих с определенными системными библиотеками.

Исправления ошибок. В обновлении Wine 9.7 устранено всего 18 известных ошибок, что является относительно небольшим количеством. Исправления охватывают различные проблемы, включая устранение зависаний в старых играх из серии Command & Conquer, а также решение проблемы с игрой Oregon Trail II (32-бит), о которой было сообщено пять лет назад и которая теперь работает на последних версиях Wine. Кроме того, была улучшена поддержка приложений MS Paint и Notepad++.

Исходный код Wine 9.7 уже доступен для загрузки, а бинарные пакеты для различных дистрибутивов ожидаются в ближайшее время.

Источник: linux.org.ru