Wine 9.9: улучшенная поддержка ODBC и оптимизация для ARM

Через две недели после выхода версии 9.8 проект Wine, который позволяет пользователям Linux и macOS запускать Windows-приложения, выпустил новую версию — Wine 9.9.

В этой версии главное новшество — поддержка нового режима Wow64 в ODBC (Open Database Connectivity). Это улучшение повышает совместимость и делает параметры вызова Unix совместимыми с Wow64.

Кроме того, Wine 9.9 включает улучшенное распознавание процессоров на платформах ARM. Это обеспечивает более плавную и эффективную работу приложений, оптимизируя использование ресурсов на разных типах оборудования.

В заметках о выпуске также упоминается удаление нескольких устаревших функций в WineD3D, компоненте Wine, который переводит графические вызовы DirectX 3D в OpenGL в реальном времени. Однако, конкретные удаленные функции не указаны.

Источник: linux.org.ru