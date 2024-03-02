WinRAR и RAR 7.0

28 февраля 2024 года состоялся релиз архиваторов WinRAR и RAR версии 7.0. Консольный RAR нативно доступен на FreeBSD, Linux и macOS (Intel и Silicon), RAR с графическим интерфейсом – для Android, WinRAR с графическим и консольным интерфейсами – для Windows (64- и 32-разрядных).
Что добавлено:
- Добавлена поддержка словарей объёмом до 64 гигабайт.
- Максимальная длина директории увеличена с 2047 до 65535 символов.
- Появилась возможность указания любого размера словаря больше 4 гигабайт.
Остальной список нововедений указан в списке.
Источник: linux.org.ru