WinRAR и RAR 7.0

28 февраля 2024 года состоялся релиз архиваторов WinRAR и RAR версии 7.0. Консольный RAR нативно доступен на FreeBSD, Linux и macOS (Intel и Silicon), RAR с графическим интерфейсом – для Android, WinRAR с графическим и консольным интерфейсами – для Windows (64- и 32-разрядных).

Что добавлено:

Добавлена поддержка словарей объёмом до 64 гигабайт.

Максимальная длина директории увеличена с 2047 до 65535 символов.

Появилась возможность указания любого размера словаря больше 4 гигабайт.

Остальной список нововедений указан в списке.

Источник: linux.org.ru