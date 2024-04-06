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X сделала ИИ-бота Grok доступным для премиальных подписчиков

В прошлом месяце глава платформы X (бывшая Twitter) Илон Маск (Elon Musk) объявил о намерении сделать ИИ-бота Grok от принадлежащей ему компании xAI доступным для премиальных подписчиков социальной сети. Теперь же стало известно, что чат-бот стал доступен подписчикам X на тарифе Premium, но пока только в некоторых странах. Источник изображения: xAI
Источник: 3dnews.ru

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