X сделала ИИ-бота Grok доступным для премиальных подписчиков

В прошлом месяце глава платформы X (бывшая Twitter) Илон Маск (Elon Musk) объявил о намерении сделать ИИ-бота Grok от принадлежащей ему компании xAI доступным для премиальных подписчиков социальной сети. Теперь же стало известно, что чат-бот стал доступен подписчикам X на тарифе Premium, но пока только в некоторых странах. Источник изображения: xAI

Источник: 3dnews.ru