X создаст центр модерации контента впервые после покупки соцсети Илоном Маском

Компания X, ранее известная как Twitter, объявила о создании нового центра модерации контента в Остине, штат Техас. Это решение было принято накануне слушаний 31 января в Сенате США, где генеральный директор X Линда Яккарино (Linda Yaccarino) должна будет объяснить сенаторам стратегию компании по борьбе с распространением материалов, касающихся сексуального насилия над детьми (Child Sexual Abuse Material — CSAM). Источник изображения: X

Источник: 3dnews.ru