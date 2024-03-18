xAI опубликовала исходный код чат-бота Grok

Компания xAI, которую Илон Маск запустил летом 2023 года, опубликовала исходный код чат-бота Grok.

В сообщении xAI говорится, что языковая модель Grok-1 содержит 314 млрд параметров, а опубликованные данные включают «веса базовой модели и сетевую архитектуру». Её обучение завершилось в октябре 2023 года. Grok-1 распространяется по лицензии Apache 2.0

Илон Маск объяснил шаг в открытии исходного кода стремление сделать платформу «самой прозрачной и ориентированной на поиск истины».

Источник: linux.org.ru