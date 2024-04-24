Xfce переезжает с IRC на Matrix

После 6-месячного пробного периода, официальные коммуникации проекта Xfce переезжают с IRC на Matrix.

Старые IRC-каналы пока останутся открытыми, но официальными теперь являются каналы в Matrix.

Изменение затрагивает следующие каналы:

#xfce на libera.chat → #xfce:matrix.org

#xfce-dev на libera.chat → #xfce-dev:matrix.org – development discussion

#xfce-commits на libera.chat → #xfce-commits:matrix.org – notable GitLab activity

Ранее многие участники IRC активно использовали бридж от Matrix.org, используя Matrix для подключения к IRC, что в числе прочих удобств позволяло обходиться без баунсера, синхронизировать историю чата между разными устройствами, снизить барьер входа (который по мнению некоторых у Matrix ниже, чем у IRC), а также избегать ситуаций, когда пользователь задавший вопрос поддержке, оказывался оффлайн, когда ему отвечали.

В июле 2023 года в Libera.Chat решили отключить Matrix-bridge. В итоге коммуникация стала фрагментирована: одни пользователи сдули пыль со своих IRC-баунсеров, другие стали использовать собственные Matrix-сервера, третьи просто остались в Matrix-каналах, более не подключенных к IRC.

Чтобы прекратить фрагментацию и при этом иметь вышеописанные преимущества Matrix, после 6 месяцев тестирования и добавления некоторых Matrix-ботов, было принято решение отдать предпочтение для дальнейшей коммуникации именно Matrix.

Всем участников IRC-каналов проекта рекомендуется установить клиент Matrix по выбору и подключиться к новым каналам.

Источник: linux.org.ru