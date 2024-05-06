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XFX выпустила Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana с огромным кулером, фазовым переходом и магнитными вентиляторами

Компания XFX представила новую версию флагманской видеокарты AMD текущего поколения — Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana. Новинка выделяется своей системой охлаждения с совершенно новым дизайном и вентиляторами на магнитном креплении. Источник изображений: XFX
Источник: 3dnews.ru

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