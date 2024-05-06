XFX выпустила Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana с огромным кулером, фазовым переходом и магнитными вентиляторами

Компания XFX представила новую версию флагманской видеокарты AMD текущего поколения — Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana. Новинка выделяется своей системой охлаждения с совершенно новым дизайном и вентиляторами на магнитном креплении. Источник изображений: XFX

Источник: 3dnews.ru