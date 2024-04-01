Xiaomi готовит Redmi Turbo 3 — смартфон среднего класса с высокой производительностью

Президент марки Redmi Томас Ван (Thomas Wang) объявил о том, что компания Xiaomi готовит к запуску флагманскую серию смартфонов Redmi Turbo. Представители этого семейства будут отличаться повышенной производительностью и займут промежуточное положение между сериями Redmi K и Redmi Note. Первый представитель серии получит название Redmi Turbo 3. Источник изображения: GSMArena.com

Источник: 3dnews.ru