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Xiaomi готовит умное кольцо Black Shark с феноменальной автономностью

Компания Black Shark, являющаяся дочерней для компании Xiaomi, опубликовала несколько рекламных изображений своего первого умного кольца. Среди прочего, для них заявлена впечатляющая продолжительность работы от одного заряда. Источник изображения: WHYLAB / Weibo
Источник: 3dnews.ru

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