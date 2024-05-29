Xiaomi ответит в суде за нарушение патентов на LTE-A

В ближайшее время в судах Франции и Индии пройдут слушания по патентным искам Sun Patent Trust к китайскому производителю смартфонов Xiaomi, который обвиняется в незаконном использовании LTE-A, усовершенствованного стандарта 4G. Этот стандарт обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшую производительность по сравнению с LTE. В своих исках Sun Patent Trust утверждает, что Xiaomi использует её запатентованную технологию в своих устройствах 4G с конца 2018 года без надлежащего лицензирования. Попытки Sun Patent Trust прийти к соглашению с Xiaomi по этому поводу пока ни к чему не привели. Сумма компенсации, указанная в исках, составляет около $300 млн.

Источник: 3dnews.ru