Xiaomi перетасовала руководство, чтобы сосредоточиться на выпуске электромобилей

Xiaomi официально объявила о серии ключевых кадровых перестановок в своей руководящей команде. Данные изменения указывают на то, что компания намерена усилить внимание к своему растущему автомобильному бизнесу. 3 февраля гендиректор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) объявил в социальной сети Weibo, что больше сосредоточится на автомобильном бизнесе группы, а Лу Вейбинг (Lu Weibing), президент Xiaomi Group и генеральный менеджер Redmi, возьмёт на себя должностные обязанности генерального менеджера Xiaomi. В свою очередь, пост генерального менеджера Redmi теперь будет занимать Ван Тэн (Wang Teng).

Источник: 3dnews.ru