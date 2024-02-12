Xiaomi пожаловалась властям Индии на избыточную бюрократию и попросила снизить пошлины на комплектующие

Китайская компания Xiaomi контролирует примерно 18 % рынка смартфонов в Индии, но не может довольствоваться существующими условиями работы, поскольку её партнёры сталкиваются с излишними бюрократическими барьерами при организации поставок и производства комплектующих в Индии. Власти страны получили соответствующее обращение от представителей компании, в котором дополнительно фигурировала просьба снизить импортные пошлины. Источник изображения: Xiaomi

Источник: 3dnews.ru