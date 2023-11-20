Xiaomi представила Redmi Note 13R Pro с чипом Dimensity 6080 и 108-Мп камерой

Компания Xiaomi представила в Китае смартфон среднего уровня Redmi Note 13R Pro. Новинка оборудована процессором MediaTek Dimensity 6080 и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, что должно обеспечивать продолжительную работу в автономном режиме. Источник изображения: sparrowsnews.com

Источник: 3dnews.ru