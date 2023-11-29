Xiaomi представила тонкие ноутбуки Redmi Book 14 и 16 2024 на чипах Intel Raptor Lake

Компания Xiaomi представила 14-дюймовый ноутбук Redmi Book 14 2024 и и 16-дюймовый Redmi Book 16 2024. Обе новинки оснащаются процессорами Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake). Ноутбуки выполнены в тонких корпусах и оснащаются экранами с высоким разрешением. Источник изображений: Xiaomi

Источник: 3dnews.ru