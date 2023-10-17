Xiaomi представила «унифицированную» HyperOS — она заменит MIUI

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) подтвердил, что интерфейсная оболочка MIUI спустя 13 лет работы уйдёт на покой, а заменит её собственная платформа компании HyperOS. Она дебютирует на устройствах предстоящей серии Xiaomi 14 и со временем заменит MIUI. Лэй Цзюнь (источник изображения: twitter.com/leijun)

Источник: 3dnews.ru