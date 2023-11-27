Xiaomi представит в среду ноутбук Redmi Book 16 (2024), смарт-часы Redmi Watch 4 и наушники Redmi Buds 5 Pro

Компания Xiaomi в грядущую среду проведёт большую презентацию, на которой представит смартфоны серии Redmi K70. Помимо них под брендом Redmi будут представлены ещё несколько новых устройств: 16-дюймовый Windows-ноутбук Redmi Book 16 (2024), беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro, а таже смарт-часы Redmi Watch 4. Стали известные ключевые характеристики последних трёх новинок. Источник изображений: Xiaomi

Источник: 3dnews.ru