Xiaomi выпустила уникальный смарт-браслет Genshin Impact Tartaglia Smart Band 8 Pro Limited Edition по мотивам популярной игры

Для поклонников приключенческой ролевой игры с открытым миром Genshin Impact компания Xiaomi в коллаборации с разработчиком miHoYo представила специальную версию смарт-браслета Smart Band 8 Pro — Genshin Impact Tartaglia Limited Edition. Устройство выполнено в стиле популярного персонажа Genshin Impact Чайлда Тартальи. Источник изображений: Genshin Global

Источник: 3dnews.ru