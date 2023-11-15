xMEMS представила первые в мире ультразвуковые кремниевые динамики — мощный бас в наушниках-вкладышах

Один из перспективных разработчиков MEMS-динамиков, молодая компания xMEMS, готовит к демонстрации на CES 2024 интересную новинку — кремниевые динамики для наушников, которые демонстрируют впечатляющую громкость на низких частотах. Разработка обещает стать основой аудиогарнитур высокого класса, продемонстрирует впечатляющие шумоподавляющие свойства и намерена проникнуть в мир динамиков для ноутбуков, автомобилей и техники вообще. Источник изображений: xMEMS

Источник: 3dnews.ru