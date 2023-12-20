«Яндекс» начал сдавать в аренду роботов-доставщиков

«Яндекс» приступила к тестированию услуги предоставления в аренду своих роботов-доставщиков жилым комплексам (ЖК), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. С декабря текущего года робот-доставщик «Яндекса» находится в аренде у компании «КамаСтройИнвест», обеспечивая доставку для жителей арт-квартала «Винсент» в Казани. По словам представителя «Яндекса», «Винсент» стал первым жилым комплексом, где используется её робот-доставщик. Источник изображения: «Яндекс»

Источник: 3dnews.ru