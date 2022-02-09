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Яндекс начнёт удалять из выдачи домены, на которые указывают более 100 ссылок на пиратский контент

Компания Яндекс подписала меморандум, определяющий меры по борьбе с пиратским контентом во внесудебном порядке. В отличие от ранее действующего соглашения, новый меморандум предусматривает не только удаление из поисковой выдачи отдельных страниц с пиратским контентом, но и полное удаление из выдачи целых доменов, на которые в реестре накопилось больше, чем 100 ссылок на нелегально размещённый контент.

Подобная мера направлена на борьбу с пиратскими сайтами, обходящими методы блокировки в поисковых системах через генерацию новых страниц или поддоменов. При этом удаление из выдачи целых сайтов не будет распространяться на СМИ, поисковые системы, социальные сети, сайты из Реестры организаторов распространения информации и другие ресурсы, специально не нацеленные на распространение нелегального содержимого.

Из изменений в новой редакции меморандума также отмечается расширение его распространения на все объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий, что позволит удалять из поисковой выдачи не только ссылки на видео, но и ссылки на музыкальные, художественные и литературные произведения.

Новые требования начнут действовать после принятия и вступления в силу закона, закрепляющего положения меморандума. До вступления закона в силу будет действовать прошлая редакция меморандума, действие которой продлено до 1 сентября 2022 года. За три года действия старой редакции из поисковой выдачи было удалено более 40 миллионов ссылок на пиратский контент.

Подлежащие исключению из поисковой выдачи ссылки накапливаются в специальном реестре, поддерживаемом организацией «Медиа-коммуникационный союз». Из не связанных с медиаиндустрией компаний меморандум также подписали Рамблер (теперь не рассматривается как отдельная поисковая система, так как последнее время использует технологии Яндекса) и Mail.ru Group (VK). Среди подписавших меморандум представителей медиаиндустрии — Газпром–медиа, ВГТРК, Первый канал, СТС Медиа, Сберинтертейнмент (Okko, SberGames, СберЗвук), Национальная медиа группа, АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), АИВ (Ассоциация Интернет-видео), Кинопоиск, Руформ.

Источник: opennet.ru

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