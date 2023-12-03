«Яндекс» нашёл в iPhone уязвимость, которая поможет мошенникам притворяться полицией или службой безопасности банка

«Яндекс» предупредил владельцев iPhone об уязвимости, которая кроется в одной из функций, появившихся в операционной системе iOS 17. Речь идёт о функции «Постеры контактов», позволяющей пользователю iPhone выбрать изображение и имя, которые увидят владельцы других iPhone, когда им звонят. С её помощью мошенники могут вводить в заблуждение пользователей, имитируя звонки из полиции или службы безопасности банка, предупреждает «Яндекс». По мнению главного редактора портала AppleInsider.ru Рената Гришина, никаких серьёзных угроз эта функция не несёт. Он назвал проблему надуманной, поскольку для того, чтобы ввести пользователя в заблуждение, нужно звонить именно с iPhone. А все крупные мошеннические группы работают через колл-центры, также используются специальные технологичные программы, которые занимаются обзвоном. «Пока что это выглядит как чисто такая теоретическая возможность», — подытожил Гришин.

Источник: 3dnews.ru