«Яндекс» остался самой дорогой интернет-компанией России по версии Forbes

Несмотря на выкуп российских активов группой инвесторов, «Яндекс» продолжает оставаться самой дорогой интернет-компанией страны, следует из рейтинга Forbes. Издание оценило стоимость «Яндекса» в $12,5 млрд. В первую тройку рейтинга также вошли маркетплейсы Wildberries и Ozon, стоимость которых составляет $7,2 млрд и $7 млрд соответственно. Источник изображения: Яндекс

Источник: 3dnews.ru