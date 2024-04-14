«Яндекс» представит ИИ-поиск 16 апреля

Недавно стало известно, что «Яндекс» в скором времени представит крайне значительное обновление своего поисковика. Теперь стало известно, когда стоит ждать этого крупного анонса — компания опубликовала тизер на своей странице во «Вконтакте», указывающий на будущий вторник. Ранее на этой неделе издание «Коммерсант» опубликовало интервью с главой поискового бизнеса «Яндекса» Дмитрием Масюком. Помимо прочего он объявил, что компания готовит значительное обновление своего поиска, которое, по всей видимости, будет связано с искусственным интеллектом.

Источник: 3dnews.ru