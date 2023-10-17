«Яндекс» приступила к тестированию роботакси в посёлке Сириус

Компания «Яндекс» начала тестировать беспилотные такси на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае и уже принимает заявки на поездки в роботакси. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Источник изображения: taxi.yandex.ru

Источник: 3dnews.ru