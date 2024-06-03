«Яндекс» разрабатывает нейросеть SpeechGPT для задач на стыке текста и звука, но она вряд ли дотянет до уровня ChatGPT

«Яндекс» занимается разработкой новой нейросетевой модели SpeechGPT и для этого нанимает в свою команду специалиста в области машинного обучения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на раздел вакансий компании. Согласно описанию вакансии, новая модель «умеет воспринимать текст и звук, отвечать текстом и звуком, решать разные задачи на стыке текста и звука», то есть, относится к категории мультимодальных ИИ-систем. Источник изображения: geralt/Pixabay

Источник: 3dnews.ru