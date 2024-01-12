Янки против ящеров: разработчики Quantum Error анонсировали шутер Son and Bone про отстрел динозавров в параллельном мире

Несмотря на разгромные оценки, футуристический хоррор-шутер Quantum Error окупился ещё до релиза, поэтому разработчикам из американской студии TeamKill Media ничто не помешало анонсировать свой новый проект. Источник изображений: TeamKill Media
Источник: 3dnews.ru
Несмотря на разгромные оценки, футуристический хоррор-шутер Quantum Error окупился ещё до релиза, поэтому разработчикам из американской студии TeamKill Media ничто не помешало анонсировать свой новый проект. Источник изображений: TeamKill Media