Японские инженеры установили новый рекорд скорости передачи данных по одному оптоволоконному кабелю — 22,9 петабита в секунду или 22,9 млн Гбит/с. Это примерно в 20 раз превышает весь интернет-трафик в мире, передаваемый каждую секунду. Кроме того, это более чем в два раза превышает предыдущий мировой рекорд в 10,66 Пбит/с. Информация была передана на расстояние 13 км. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru