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Япония тратит на субсидии для полупроводниковой промышленности самую большую долю ВВП

Как уже отмечалось ранее, быстрому строительству совместного предприятия TSMC на юго-западе Японии во многом способствовала активная позиция властей страны в сфере выделения субсидий. В целом, как гласит статистика, правительство Японии выделяет на поддержку своей полупроводниковой отрасли самую высокую долю ВВП по сравнению со странами Европы и США. Источник изображения: Nikon
Источник: 3dnews.ru

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