Япония, Южная Корея и Австралия ужесточат регулирование техногигантов

Япония, Южная Корея и Австралия решили ужесточить законодательство, чтобы ограничить рыночное доминирование крупных технологических компаний. Меры, во многом повторяющие действия ЕС и США, напрямую коснутся деятельности Apple и Google, пишет Financial Times. Источник изображения: Laurenz Heymann / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru