Японская HW Electro представила минвэн Puzzle на солнечных батареях

Японская компания HW Electro анонсировала миниатюрный фургон Puzzle, который, помимо скромных размеров, отличается тем, что работает от солнечной энергии. Разработчик планирует в дальнейшем запустить серийное производство новых минивэнов и вывести их на рынок США. Источник изображений: HW Electro

Источник: 3dnews.ru