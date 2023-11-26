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Японская HW Electro представила минвэн Puzzle на солнечных батареях

Японская компания HW Electro анонсировала миниатюрный фургон Puzzle, который, помимо скромных размеров, отличается тем, что работает от солнечной энергии. Разработчик планирует в дальнейшем запустить серийное производство новых минивэнов и вывести их на рынок США. Источник изображений: HW Electro
Источник: 3dnews.ru

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