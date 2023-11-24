Японская компания разработала материал для твердотельных аккумуляторов, существенно увеличивающий срок их службы

Доминирующие сейчас на рынке литийионные аккумуляторы используют жидкий электролит, который опасен перегревом и возгоранием при механическом повреждении батареи. Твердотельный электролит подобных недостатков лишён, но его ресурс до сих пор был ограничен. Японские разработчики нашли способ увеличить долговечность батарей с твердотельным электролитом в десять раз. Источник изображения: Koike

Источник: 3dnews.ru