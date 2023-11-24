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Японская компания разработала материал для твердотельных аккумуляторов, существенно увеличивающий срок их службы

Доминирующие сейчас на рынке литийионные аккумуляторы используют жидкий электролит, который опасен перегревом и возгоранием при механическом повреждении батареи. Твердотельный электролит подобных недостатков лишён, но его ресурс до сих пор был ограничен. Японские разработчики нашли способ увеличить долговечность батарей с твердотельным электролитом в десять раз. Источник изображения: Koike
Источник: 3dnews.ru

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