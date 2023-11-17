Японская Rapidus освоит выпуск 1-нм чипов с помощью французского исследовательского института Leti

К возрождению японской полупроводниковой промышленности в её лучшем виде привлечены не только американская корпорация IBM и бельгийская исследовательская организация Imec, но и французские специалисты из института Leti, как поясняет Nikkei. Они помогут японскому консорциуму Rapidus к началу следующего десятилетия освоить выпуск 1-нм полупроводниковых компонентов. Источник изображения: CEA-Leti

Источник: 3dnews.ru