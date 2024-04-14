Японская Rapidus открыла центр разработок в Калифорнии, чтобы привлекать клиентов в США

Консорциум японских инвесторов пару лет назад основал контрактного производителя чипов Rapidus с целью появления на территории страны компании, способной выпускать передовые чипы. Как выясняется, по контингенту клиентов Rapidus вовсе не собирается сосредотачиваться на японских заказчиках, и доказательством тому может служить недавно состоявшееся открытие центра разработки в Калифорнии. Источник изображения: Kyodo News

Источник: 3dnews.ru