Японские производители камер внедрят цифровые подписи к снимкам для защиты от фейков

Для средств массовой информации проблема определения достоверности визуальной информации обретает первостепенное значение, поскольку в наше время появляется значительное количество желающих манипулировать информацией, а качество поддельных снимков постоянно растёт. Японские производители камер стремятся ограничить оборот фейков за счёт внедрений цифровой подписи. Источник изображения: Nikon

Источник: 3dnews.ru