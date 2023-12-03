Японские власти будут требовать от получателей субсидий обеспечения защиты интеллектуальной собственности

Власти США, как известно, при предоставлении субсидий компаниям на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны будут требовать от них соблюдения ограничений на развитие бизнеса в Китае на протяжении десяти лет. Японские власти предусмотрели другой механизм защиты национальных интересов, требуя от соискателей усиления мер по охране интеллектуальной собственности. Источник изображения: Nikon

Источник: 3dnews.ru