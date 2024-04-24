Японский аппарат SLIM снова ожил и прислал фото с Луны — инженеры не понимают, как ему это удалось

Японский аппарат Smart Lander for Investigation Moon (SLIM) сумел пережить третью лунную ночь и после её завершения 23 апреля снова вышел на связь. Это достижение является примечательным, поскольку аппарат изначально не был рассчитан справляться с суровыми условиями во время лунной ночи, когда температура окружающего пространства опускается до -170 C°. Источник изображения: JAXA

Источник: 3dnews.ru