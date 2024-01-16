Японский детектор гравитационных волн повредило землетрясение — на ремонт уйдут месяцы

Сообщается, что произошедшее 1 января 2024 года землетрясение в Японии повредило уникальную установку — детектор гравитационных волн. Всего в мире три таких установки — одна в США, одна в Европе и одна в Японии. Причём японский детектор впервые начал наблюдения в мае 2023 года. И ему не судьба начать новый научный сезон — на починку повреждений уйдут месяцы. Художественное представление о гравитационных волнах. Источник изображения: personal.soton.ac.uk

Источник: 3dnews.ru