Японский модуль SLIM снова заснул с приходом второй лунной ночи

Пережив первую лунную ночь, японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) вновь перешёл в спящий режим из-за наступления второй долгой и суровой лунной ночи. Этот период отличается повышенным риском сбоев из-за экстремальных температурных колебаний. Несмотря на это, команда управления надеется возобновить работу аппарата с приходом солнечных лучей в конце марта. Источник изображения: JAXA

Источник: 3dnews.ru