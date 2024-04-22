Японский регулятор обвинил Google в нечестной конкуренции с Yahoo Japan

Японская Комиссия по справедливой торговле (Japan Fair Trade Commission, JFTC) обвинила Google в использовании антиконкурентных методов, которые ограничивали способность Yahoo Japan конкурировать в таргетированной поисковой рекламе, пишет Bloomberg. По данным JFTC, с 2015 по 2022 год Google блокировала доступ Yahoo Japan к технологиям, позволяющим получать доход от целевой рекламы на мобильных устройствах. Согласно заявлению японского регулятора, Google попросила Yahoo прекратить распространение поисковой рекламы для мобильных устройств на сайтах своих деловых партнёров. Такие действия, по мнению JFTC, приравнивается к недобрособственной торговле.

Источник: 3dnews.ru