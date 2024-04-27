Японский спутник сделал «первое в истории» фото куска космического мусора крупным планом

В сети X (бывшей Twitter) японская компания Astroscale сообщила об успешных манёврах спутника-инспектора по сближению с космическим мусором — фрагментом ракеты на орбите. Компания отрабатывает технологию захвата и свода в атмосферу ненужного хлама в окружении Земли, чтобы запускам ракет и спутникам ничего не угрожало. Источник изображений: Astroscale

Источник: 3dnews.ru