Японское предприятие TSMC на 60 % будет снабжаться местными поставщиками к 2030 году

Построенное TSMC и её партнёрам в лице Sony и Denso первое совместное предприятие на территории Японии недавно посетил премьер-министр страны Фумио Кисида (Fumio Kishida), как сообщает Bloomberg. Представители компании заверили его, что к 2030 году данное предприятие будет на 60 % полагаться на поставки второстепенных компонентов японского происхождения. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru