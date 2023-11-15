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YouTube обяжет маркировать контент, созданный с помощью ИИ — нарушителей отключат от монетизации

Видеосервис YouTube готовится к изменению политики платформы в отношении размещаемого пользователями контента. В скором времени авторы будут обязаны помечать ролики, при создании которых использовались инструменты на базе искусственного интеллекта. Соответствующее сообщение появилось в блоге YouTube. Источник изображения: Christian Wiediger / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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