Видеосервис YouTube готовится к изменению политики платформы в отношении размещаемого пользователями контента. В скором времени авторы будут обязаны помечать ролики, при создании которых использовались инструменты на базе искусственного интеллекта. Соответствующее сообщение появилось в блоге YouTube. Источник изображения: Christian Wiediger / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru